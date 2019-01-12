«Опять победа»: Итальянка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 17:28

Витоцци обошла россиян, которые не смогли войти в ТОП-10 лучших спортсменов по итогу соревнования.

В Оберхофе, Германия в 2019 году стартовал Кубок Мира по биатлону. Не секрет, что этот город популярный немецкий центр по зимним видам спорта, который очень часто фигурирует в сводках подготовки спортсменов. Гонка преследования состоялась сегодня, а итоговый результат заставил скептиков пересмотреть свои прогнозы. Итальянка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону. Спортсменка из Италии вслед за спринтом выиграла гонку преследования в Оберхофе.

Гонка преследование на Кубке мира 2019 в Оберхофе закончилась таким результатом призеров:

1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+1+0) 32:32,9

2. Анастасия Кузьмина (Словакия, 2+1+1+0) +14,5

3. Анаис Шевалье (Франция, 2+1+2+0) +27,9.

Опять победа настигла Витоцци благодаря многим факторам, говорят спортивные комментаторы. Отрыв Виттоцци от ближайшего конкурента после первой стрельбы превысил 40 секунд. На стойке регистрации Виттоцци закрыла 9 из 10 мишеней, а на последнем круге не потерял 20-секундного отрыва от Анастасии Кузьминой. Третьей финишировала Анаис Шевалье, которая в борьбе за бронзу обыграла лидера чемпионата мира Доротею Вирер.

Россияне показали себя неоднозначно. Евгения Павлова сделала три промаха на стрельбе, заняла 13 место, добавив себе + 1 минуту 41,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт получила 2 промаха, которые обеспечили 14 место в общей турнирной таблице. Маргарита Васильева (2 промаха, +2.07,3) отстояла заслуженное 18 место. Светлана Миронова (9 промахов, +4.25,0) получила 48 место. Ирина Старых (7 промахов, +4.43,8) стала следующей. Валерия Васнецова (9 промахов, +7.40,7) заключила итоги для российских биатлонисток, заняв 57 место.

Трем немецким спортсменам на домашней трассе удалось улучшить свои позиции после неудачи в спринте. Так, Франциска Преусс отыграла 39 место и финишировала шестой, Дениз Германн, с 36-й позиции ворвалась в ТОП-10, а Каролин Хорхлер отыграла 23 и финишировала 11-й.

Среди украинцев лучшей оказалась Анастасия Меркушина, которая в сложных погодных условиях закрыла 19 из 20 мишеней, что обеспечило ей прорыв на 16 местах и финиш в топ-20. Вита Семеренко в шестом стартовом месте потеряла 20 позиций.