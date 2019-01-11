Близкий друг Шумахера рассказал о его состоянии

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Шумахер «все еще очень близок» со своей семьей, несмотря на критическую травму мозга.

Близкий друг рассказал в сообщении о состоянии звезды.На прошлой неделе звезде Формулы-1 исполнилось 50 лет. За его состоянием следят в доме недалеко от Женевского озера в Швейцарии, семья активно помогает в этом.

Его не видели публично с тех пор, как он получил тяжелую травму головного мозга в результате несчастного случая на лыжах в Альпах в 2013 году. Подробности о состоянии 7-кратного чемпиона мира остались скудными, но близкий друг семьи и менеджер Сабина Кем рассказала о нынешнем состоянии звезды.

В интервью посвященном дню рождения Михаэля Шумахера, Кем сказала, что поддерживающая семья звезды всегда была для него приоритетом номер один и продолжает играть ту же роль сегодня. Семья не перестает активно принимать участие в уходе за Шумахером, и не перестают верить в то, что он придет в себя. В редком заявлении о состоянии его здоровья накануне дня рождения его преданная жена Коррина сказала, что семья делает «всё по-человечески возможное», чтобы помочь пострадавшему бывшему пилоту Ferrari.

Врачи оценивают его состояние как «безнадёжное» и уже не верят, что он хотя бы сможет очнуться, хоть уже его и вывели из состояния комы. «Слишком тяжелое и безвозвратное повреждение мозга», - говорят врачи.

Команда Ferrari также опубликовала заявление о 50-летии звезды Формулы 1, в котором призвала его продолжать борьбу: «Нашему чемпиону сегодня исполняется 50 лет. Мы все с тобой, Михаэль KeeFighting.»