Экипаж Васильева снялся с «Дакара»: Покинуть ралли вынудили проблемы с техникой

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Это произошло уже при проведении третьего этапа гонки. Она проводилась в тяжёлых условиях песков Перу.

В итоге, экипаж Васильева не справился с ними и снялся с «Дакара»: Покинуть ралли питерскую команду вынудили проблемы с техникой.

После второго этапа у Васильева был десятый результат. По общему зачёту он также находился на десятом месте.

Информация обнародована пресс-релизом «КАМАЗ-мастер».

Что именно стало причиной полного выхода автомобиля из строя, не сообщается.

Известно, что участники целым караваном продвигались в Арекипу, покинув Сан-Хуан-де-Маркону. Экипаж Васильева остановился, приблизительно, спустя 65 километров пути.

Долгое время оставалось неясным, что мешает автомобилю продолжить дальнейшее движение. Видимо, серьёзную неисправность показал задний дифференциал, который и провоцировал шум в трансмиссии.

После этого команде оставалось лишь потихоньку съехать на асфальтированную трассу, до которой пришлось добираться около пяти километров.

Завершение «Дакара» в Перу произойдёт 17 января.