Секреты Шумахера: Шрамы и одержимость нечетными числами

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Михаэль Шумахер должен был мириться со своей любовью к вечеринкам. Инженерам приходилось обманывать гонщика из-за его суеверия.

29 декабря исполнилось пять лет с тех пор, как Шумахер упал и ударился головой во время катания на лыжах в Мерибеле, во французских Альпах. 3 января ему исполнилось 50 лет, он выздоравливает в особняке за 55 млн евро.

Технический директор команды Шумахера Росс Браун говорит: «Он любил наряжаться, он всегда был одет круто, на его вечеринках были прекрасные наряды».

Несмотря на то, что Шумахер был практичным, у него был пунктик в качестве гонщика Формулы 1. «Он был абсолютно суеверен, когда дело доходило до нечетных чисел, его шасси всегда имело нечетные числа», - говорит Браун. Инженеры Benetton разработали планшеты с внутренними обозначениями, чтобы их можно было быстро заменить. Если Шумахер получал шасси с номером 4, оно быстро становилось номером 5. В противном случае, по словам Брауна, всем бы не поздоровилось.

Знал ли Шумахер об очевидном трюке? «Наверное, да, но это его не сильно беспокоило», ухмыльнулся Браун.

Жена Михаэля Коринна, на которой он женился в 1995 году, потребовала секретности от его семьи и друзей. Друзья не говорят на тему здоровья гонщика. Если они это сделают, они больше не друзья. СМИ подозревают, что гоночная звезда не прикован к постели, но нуждается в уходе. Обширный уход и физиотерапия стоят более 55 000 евро в неделю.

Несколько собачников бродят по тихим лесным тропинкам возле дома Шумахера на берегу Женевского озера. Отец Михаэля Рольф, бывший каменщик, который занимался картингом на своей местной трассе Керпен недалеко от Кельна, чтобы поддержать карьеру своего мальчика, является одним из них.

Можно только услышать, как мячи для гольфа гудят в клубе по соседству, но ни один из местных жителей в Гланде - городе с населением 13 000 человек, расположенном между Женевой и Лозанной, - не знает нынешней медицинской ситуации суперзвезды, которая живет по соседству с ними.

Рольф, который регулярно посещает Швейцарию, приезжая из Бонна, подтверждает, что Михаэль находится здесь.

После аварии в ясное солнечное утро в Мерибеле на перекрестке вне трасс, многое произошло в Формуле-1. Льюис Хэмилтон превысил рекорд Шумахера с 83 до 68 побед. Но по-прежнему «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес» здорово идут впереди в гонках и чемпионатах мира.

Ярый фанат Шумахера Себастьян Феттель перешел в Ferrari, но до сих пор не смог добавить ничего к четвертому титулу, который он выиграл в 2013 году. Феттель, между прочим, вежливо отклонил вопрос корреспондентов относительно того, посещал ли он своего выздоравливающего героя - один частный человек, признающий конфиденциальность другого.

Помимо одного комментария в 2016 году от немецкого адвоката Шумахера Феликса Дамма, который подтвердил в суде Гамбурга, что чемпион-гонщик «не может ходить», дальнейшие подлинные обновления трудно найти.

Сын Михаэля Мик, который был рядом с отцом в возрасте 14 лет, когда он ударился об эту скалу и получил кровоизлияние в мозг, является чемпионом F3 и подписал контракт на участие в гонках в Формуле-2 в следующем сезоне, серии, из которой часто переходят в F1. Его будущее многообещающе, возможен однажды переход в Mercedes или Ferrari.

«Я всегда хочу сравнивать себя с лучшим, а мой отец - лучший. Он также мой кумир. Я рад, что могу сравнить себя с ним. Многие чемпионы мира сравнивают себя с моим отцом. Даже в те дни, когда трасса для картинга была закрыта, мы ходили туда, и нам позволяли делать несколько кругов. Это всегда было лучшее время», - говорит Мик.

Но, в отличие от быстро развивающейся карьеры его сына, прогресс Шумахера в лучшем случае является медленным.

Но недавно д-р Георг Гансвайн, префект Папской семьи Папы Франциска и секретарь отставного Папы Бенедикта XVI, сказал, что он посещал дома Шумахера. Он сделал это в 2016 году. Гансвайн рассказал: «Сначала я поговорил с Коринной Шумахер и ее матерью. Затем терапевт привел Михаэля Шумахера в гостиную. Я представился и сказал ему, что я его тайный фанат, что часто слежу за его гонками, и что я был очарован тем, как кто-то может управлять такой машиной в любую погоду на такой высокой скорости.

«Я поприветствовал Майкла и держал его за руки. Они были теплыми».

Бывший руководитель команды Ferrari, ныне президент FIA Жан Тодт – тоже постоянный посетитель, но старается не разглашать состояние Майкла. Однако он подтвердил, что они вместе смотрели Гран-при Бразилии в ноябре 2018 в доме Шумахера.