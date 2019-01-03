Заседание WADA по РУСАДА может состояться в телефонном режиме

Сегодня, 15:12

Руководство Всемирного антидопингового агентства уверенно, что решение по его российскому филиалу должно быть принято как можно скорее. Возможно, заседание пройдет в формате телеконференции.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд сообщила, что члены организации уверены в том, что необходимо в кратчайшие сроки принимать окончательное заявление по российскому филиалу. Такое решение нельзя откладывать, ведь оно поможет четко регламентировать дальнейшие действия сторон.

Также Хеллеленд выразила уверенность в том, что собрать всех участников переговоров не представляется возможным, поэтому заседание может пройти в режиме телеконференции. На которой и обсудят вопрос по РУСАДА. Вице-президент WADA также отметила, что разочарована тем, насколько медленно проходит процесс восстановления российской стороны в правах. Ранее мы писалио надежде американского антидопингового агентства (USADA) на то, что WADA признает РУСАДА несоответствующим кодексу организации.

Еще в начале осени WADA восстановило РУСАДА в правах, при этом к российской стороне было предъявлено требование открыть доступ до конца этого года к данным Московской лаборатории. Позже стало известно, что Всемирная организация не смогла получить необходимые данные из-за проблем с сертификацией оборудования.

Как ситуация будет развиваться в дальнейшем и какое решение по российскому отделению примет WADA, не берутся прогнозировать даже эксперты.