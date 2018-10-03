«Забрала мое сердце»: Алина Загитова покорила немецкое телевидение

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Скромная и милая девушка наделена невероятным природным талантом, который в сочетании с усердием и трудолюбием фигуристки делают ее выступления очень яркими и особенными.

Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка и Чемпионка Европы 2018 года, обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе своим великолепным катанием и выступлениями покорила не только Международный союз конькобежцев, где занимает 3-е место, но и немецкое телевидение. Телеведущая Стефани Людвиг призналась, что буквально влюблена в Алину Загитову и ее катание: «Она забрала мое сердце». На фан-страничке фигуристки в социальной сети Instagram появился пост, где известная немецкая телеведущая воспевает таланты и грацию Загитовой, а также делится своими впечатлениями о спортсменке.

По словам Людвиг, она впервые обратила внимание на российскую фигуристку в прошлом сезоне. Уже тогда ее покорило катание Загитовой, при этом сама девушка, несмотря на свой талант и славу, кажется ей очень скромной и милой. Она заявила, что хотя не все по достоинству оценили программу «Призрак Оперы» и музыкальную нарезку, ее покорило великолепное драматическое представление, которое разыграла Алина на льду.

Недавно фигуристка выступила в предсезонном турнире в Германии, где по итогу проката произвольной программы набрала целых 158,5 балла, представ на льду в образе Лары Крофт в кожаной куртке и брюках, идеально подчеркивающих каждый изгиб ее тела. Ведущая заявила, что ей приносит невероятное удовольствие смотреть на Алину, рассекающую по льду, и на это не жалко никаких денег. Ее восторг вызывает тройной лутц, который Загитова прекрасно исполняет.