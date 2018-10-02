Защитник «Псков 747» Иван Ершов попал в историю и попался на допинге

Вчера, 16:30

Как сообщается, в организме опытного футболиста обнаружены следы запрещённых препаратов.

Это случилось после обязательной выборочной проверки на допинг, которая проходит с произвольно выбранными игроками команд после матча. В крови опытного защитника ФК «Псков 747» Ивана Ершова специалисты выявили триметазидин и мельдоний. Это не первый спортсмен, который попался на употреблении мельдония. Напомним, этот препарат находится под запретом во многих странах. В России его можно приобрести в любой аптеке.

Ранее Ершов выступал за команду «Арсенал» Тула и попал в историю клуба, забив первый гол в российской премьер-лиге. Сейчас он полностью признал вину и ожидает решения соответствующих органов о своём наказании. Вероятный срок его дисквалификации – два года. Учитывая возраст спортсмена, это может означать конец его карьеры.