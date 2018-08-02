Олимпийский чемпион Пхенчхана вогнал себе в ногу лыжную палку

Сегодня, 21:15

Неосторожность спортсмена привела к серьезной травме ноги, важнейшего элемента его вида спорта.

Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону, в составе сборной Швеции, Пеппе Фемлинг на одной из тренировок в подготовке к фестивалю Blink, в Норвегии, получил серьезную травму ноги. Во время разминки он попытался уклониться от внезапно выехавшей машины и, потеряв равновесие, вогнал лыжную палку себе в правую ногу. Он был госпитализирован вертолетом и в кратчайшие сроки ему будет сделана операция. Время забега на фестивале отсрочено на несколько дней. Тренер Фемлинга надеется, что операция пройдет успешно и спортсмен скоро поправится.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов считает российский биатлон провальным видом спорта, так как был набрал абсолютно безграмотный коллектив и спортсмены разбегаются в Украину, Южную Корею или Канаду.