Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток в сборную Украины

Сегодня, 18:42

Вокруг трех биатлонисток, бежавших в Украину, разразился скандал. Многие спортсмены пытаются объяснить причину такого поступка.

1 августа в СМИ появилось сообщение о том, что биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко переходят в украинскую сборную. Многократный призер Чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин считает, что бегство российских биатлонисток в сборную соседей - это обыкновенная практика спортсменов, когда они не могут пробиться в стране, где большая конкуренция, и выбирают команды послабее, чтобы сразу попасть в Национальную сборную.

К сожалению, такой выбор потянет российских спортсменок на дно, так как кризисная ситуация Украины не дает достаточного финансирования для развития спорта, потому и конкуренция там гораздо слабее, чем в России, где спорту и представителям на международных соревнованиях уделяется особое внимание.

Ранее сообщалось, что спортсмен Сергей Чепиков также объяснил переход спортсменок. По его мнению, это бесполезное действие, так как там они не получат такой высокий уровень тренировок, как в России.