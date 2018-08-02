«Они же прокажённые»: В сети негодуют после побега на Украину биатлонисток РФ

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Причём, шквал критики идёт и из России, и с Украины. Высказывается множество предположений, почему они решили так сделать.

В сети негодуют после «побега» на Украину троих биатлонисток РФ. В некоторых украинских комментариях делается предположение, что «они прокажённые».

В комментариях из РФ пользователи напоминают, что все три девушки не прошли отбор ни в России, ни в Белоруссии. Следовательно, осталась лишь Украина, где развитие спорта на более низком уровне и конкуренция значительно слабее.

Другие предполагают, что биатлонистки впоследствии могут оказаться талантами, которые не были замечены в России. Правда, юниорки пока никакими приличными достижениями не отличались. Сейчас они уже оформляют гражданство Украины.

Есть мнения о том, что они в скором времени одумаются и поймут, что губят карьеру, но назад их принимать нельзя ни в коем случае.

Украинские пользователи пишут, что в российских биатлонистках их страна не нуждается. Тем более, что все они «прокажённые» по части мельдония. В России его употреблять можно, а на честной Украине нельзя.

Также некоторые вспомнили, что уход спортсменок мог быть связан с тем, что украинскую сборную возглавил российский тренер. Или же это очередной коварный ход Кремля. У нас всё общее, в том числе спортсмены.

У титулованного биатлониста Александра Тихонова позиция совсем иная. Он полагает, что российский биатлон ожидает крах.