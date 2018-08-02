В Госдуме РФ высказались о получении российскими биатлонистками украинского гражданства

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Депутат Власов уверен, что девушки ушли из-за большой конкуренции в России и из-за низкой возможности пробиться.

Старший тренер российской женской сборной по биатлону Виталий Норицын заявил, что три спортсменки из РФ переехали в Украину. Речь идёт о получении российскими биатлонистками украинского гражданства и перехода в национальную сборную Украины.

Речь идёт о переезде Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко. По словам Виталия Норицына, это право спортсменок представлять на международных соревнованиях Украину. Они могут спокойно сменить гражданство и попробовать выступить за другую страну. Возможно, что именно в Украине биатлонисткам удастся пробиться.

Норицын отмечает, что каждый пробует свои силы там, где ему удобней и где у него больше перспектив. Примечательно, что Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко уже пробовали развивать свою спортивную карьеру в Беларуси, но там, видимо, что-то не срослось, поэтому девушки решили попробовать себя в Украине. Кроме того, у всех них родители украинцы.

В Госдуме РФ уже также успели высказаться о громкой смене гражданства российских биатлонисток. Депутат Виталий Власов считает, что у России сильная сборная и соответственно высокая конкуренция. Поэтому молодым девушкам будет тяжело пробиться.

Власов добавляет, что он относится к такому формату отрицательно. Но подобные ситуации в спорте происходят часто. К примеру, футболист может не попасть в сборную страны из-за конфликтов с начальством и поменять гражданство. В другой стране он выступит успешно, его заметят и купят в сильный клуб.

Подобная история случилась с Дарьей Домрачевой. Спортсменку списали со счетов в сборной России, а в Беларуси она получила новый шанс.