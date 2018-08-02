Александр Тихонов: Российский биатлон ожидает крах

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По мнению этого титулованного спортсмена, причина этого в неграмотном руководстве. В первую очередь со стороны Владимира Драчёва.

Следствием этого, как полагает Александр Тихонов, станет крах, который постигнет российский биатлон. Он уже и сейчас стремительно разваливается.

Молодые спортсмены, подающие надежды и перспективные тренеры покидают Россию. Женщины – биатлонистки «разбегаются» массово. Они вполне бы смогли конкурировать с участниками главной сборной, но такой возможности им просто не предоставляют.

Спортсмены хотят, чтобы им дали шанс показать себя в главных соревнованиях. В противном случае они уезжают туда, где для них найдут место в сборной.

Тихонов сказал, что все лучшие российские тренеры уже в Канаде, на Украине или в Южной Корее.

Он привёл пример Исханова, у которого юниоры всегда брали золотые медали. Драчёв, по непонятным, причинам убрал того, ни с кем не посоветовавшись.

Вместо команды Исханова был набран «совершенно безграмотный коллектив». Российский биатлон ожидает крах, если срочно не вмешаются вышестоящие структуры.

Особенно удручающая ситуация в женском биатлоне. Там в «основе» постоянно одни и те же с почти нулевым результатом. Молодёжь не пропускается, видимо, целенаправленно, и она уезжает в другие страны, чтобы бегать за них. Пример Анастасии Кузьминой яркое подтверждение.

Когда от Олимпиады отстранили лучших российских лыжников, шанс получила молодёжь. Она так побежала, что оставалось лишь восхищаться.