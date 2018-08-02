«Конкуренция высокая»: Чепиков назвал причину перехода троих россиянок в сборную Украины по биатлону

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Спортсмен уверен, что Украины потянет российских спортсменок на дно, так как в этой стране нет такого плана подготовок, как в России.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков назвал причину перехода троих россиянок в сборную Украины по биатлону. Он считает, что в российском спорте высокая конкуренция, поэтому спортсменки попросту не нашли себе места. Этим воспользовалась Украины, так как там нет спортсменов такого уровня, но даже это не спасет украинскую сборную. Чепиков считает, что три российских биатлонистки, которые перешли в сборную Украины потеряют свои навыки и понизят уровень из-за того, что украинские тренеры не смогут предоставить им высокий уровень тренировок, который, например, есть в России.

«В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь. У нас же есть очень много центров подготовки спортсменов начального уровня, чего нет ни в Белоруссии, ни в Украине», - отметил Чепиков.

Напомним, что три российские биатлонистки, а именно Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко, стали в состав украинской сборной по биатлону.