Боксёр Дмитрий Пирог одобрил слова Усика об Украине

Сегодня, 13:14

Депутат ГД Дмитрий Пирог рассказал журналистам, что украинский боксер имеет право на громкие заявления.

Боксёр Дмитрий Пирог одобрил слова Александра Усика об Украине и ситуации, которая происходит в стране. Украинский спортсмен, после того, как одержал победу в бою с россиянином Муратом Гассиевым, не счел нужным кричать националистические лозунги, в частности «Слава Украине».

Усик считает, что правительство страны для начала должно стабилизировать ситуацию в государстве, вернув мир в Украину. Таким образом, по словам спортсмена, можно будет вернуть улыбки населения.

Пирог считает, что Усик правильно поступает, когда ставит на место высокопоставленных чиновников и политиков. Он является настоящей звездой спорта, и, по мнению депутата, ему крайне неприятно, что политика и спорт для Украины – понятия совместимые.

Ранее Александр Усик отказался от звания «героя Украины», посчитав награду неместной. Спортсмен уверен, что выдающиеся боксеры не должны хвататься за националистические регалии, поскольку у хороших спортсменов, таких, как он и так есть поклонники в мире бокса, которые считают его героем.

Юзеров рассмешило недавнее сообщение главы Украины после триумфа Усика над россиянином о том, что победа украинца – это «символ украинской борьбы».