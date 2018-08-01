«Один буду драться со всеми»: Усик дерзко ответил украинцам-ненавистникам

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Абсолютный чемпион мира не стал сдерживать эмоций и предложил предъявить ему все претензии лично.

Украинский боксёр Александр Усик прибыл в Киев после чемпионского поединка против Мурата Гассиева в Москве и провёл пресс-конференцию, где ответил на вопросы поклонников и журналистов. Среди прочего абсолютный чемпион мира в своей весовой категории дерзко ответил украинцам-ненавистникам, принявшимся обвинять его в отсутствии патриотизма и чрезмерно дружелюбном отношении к россиянам. Спортсмен предложил всем злопыхателям собраться и предъявить ему лично все претензии. «Один буду драться [со всеми]», - заявил Усик.

Помимо прочего, боксёр заявил, что не читает критические высказывания о себе в интернете и СМИ и попросил соотечественников последовать его примеру. «Не смотрите телевизор, пожалуйста», — обратился к украинцам чемпион.