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Свобода слова распространяется не на всех, а последствия скандальных высказываний испытал на себе Антон Грабовский. Теперь легкоатлет не сможет принимать участия в соревнованиях и мероприятиях полгода, согласно решению исполнительной комиссии ФЛАУ.

Украинского бегуна дисквалифицировали из-за критики формы в соцсетях, но сам спортсмен не согласен с решением. По словам Грабовского, ничего против экипировки сборной он не имеет, хоть у формы и есть свои нюансы, однако в публикации бегун никого не оскорблял и никому не хамил. Тем не менее, ограничительные меры по отношению к провинившемуся вступили в силу с 22 июля.

Как сообщили представители Федерации легкой атлетики Украины, спортсмен нарушил этические рамки, вследствие чего у ФЛАУ могут возникнуть недоразумения с поставщиком формы, который был оскорблен критичными высказываниями в свой адрес. Грабовский после заключения комиссии обратился к коллегам и отметил, что свое мнения имеет право высказывать любой человек, как и поступил бегун, за что и поплатился.