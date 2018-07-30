«Начала забывать русский»: Фигуристка Медведева заговорила с фанатами на английском

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Евгения Медведева в социальной сети разозлила подписчиков.

Фигуристка Медведева заговорила с фанатами на английском, чем их обидела. Оказалось, что двукратная чемпионка мира и Европы, взявшая серебро на Олимпийский играх в 2018 году, фигуристка Наталья Медведева вызвала негодование у подписчиков обычным снимком. После того, как она сменила тренера и переехала в Канаду, девушка снова «предала». Медведева добавила снимок в социальную сеть, на котором она пьет японский напиток. Правда, подпись данного снимка вызвала негативную реакцию – девушка вместо русского языка использовала английский. Юзеры в шоке и называют это очередным «предательством». Они не понимают, почему Медведева не может с ними общаться на родном языке. Фанаты предположили, что Медведева «начала забывать русский».

Тренером звезды льда стал Брайан Орсер, который тренировал Юдзюру Ханю и Хавьера Фернандеса. Оба спортсмена стали двукратными чемпионами. Девушка говорит, что тренер открыл для нее много нового – видимо, это был брошенный камень в сторону бывшего наставника Этери Тутберидзе. Медведева работала с ней 11 лет.

Евгения Медведева – достаточно скандальная особа в спортивном мире. Как рассказывает ее экс-наставник, девушка просила «придержать» ее конкурентку Алину Загитову в юниорах, но тренер не согласилась на такое предложение. Видимо, фигуристка чувствовала «дыхание в спину», поскольку Загитова обошла ее на Олимпиаде.

Таким поведением звезда фигурного катания с каждым днем все больше теряет своих верных поклонников. Они возмущены поведением девушки и не знают, чего еще можно от нее ожидать. Видимо, Медведева испытывает сильную обиду и пытается доказать, что за границей ее будут ценить больше.