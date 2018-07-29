Сегодня, 12:41

Конкуренты погрязли в скандалах, благодаря проплаченным проектам Brown Lloyd Jones и стали аутсайдерами из-за взяток катарцев. Информацию подтвердили несколько западных изданий.

Британские СМИ раскрыли аферу в спортивной системе «честных конкурсов и жребий». Катар проведет ЧМ-2022 благодаря агентам ЦРУ и PR-фирме, утверждает Sky Sports. По их данным, представители страны специально использовали технологии черного пиара для положительного решения комиссии.

Согласно полученной информации представителей СМИ, катарцы начали сотрудничать с ЦРУ и PR-фирмой. Эксперты указывают на то, что если будут обнародованы результаты расследований и журналисты докажут причастность катарцев к этому громкому скандалу – последствия могут оказаться плачевными. В свою очередь, если факт использования иноагентов не будет подтвержден достаточным количеством доказательств, то британские СМИ могут потерять свою репутацию и лишится читателей по всему миру.