«Колченогих» блогер предложила наградить Звездой героя России.
Скандал с высказыванием волейболистки Екатерины Гамовой стал сенсацией не только для спортсменов всех видов спорта и людей не приближенных к нему вообще.
Первым высказал свое мнение бывший игрок сборной Алдонин. Громкое заявление сделали многие известные спортсмены. Теннисист Евгений Кафельников возложил вину за ситуацию на Путина: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды». Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась с Гамовой. Также высказались фигурист Максим Траньков, волейболист Дмитрий Мусэрский, хоккеист Александр Кожевников, Известная Интернет-блогер Лена Миро обесценила заслуги сборной РФ на ЧМ-2018.
Из-за Гамовой в социальных сетях стартовал флешмоб, в котором негласно юзеры выражают свою позицию в этом вопросе.