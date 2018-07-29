Лена Миро обесценила заслуги сборной РФ на ЧМ-2018 из-за Гамовой

Сегодня, 12:01

«Колченогих» блогер предложила наградить Звездой героя России.

Скандал с высказыванием волейболистки Екатерины Гамовой стал сенсацией не только для спортсменов всех видов спорта и людей не приближенных к нему вообще.

Первым высказал свое мнение бывший игрок сборной Алдонин. Громкое заявление сделали многие известные спортсмены. Теннисист Евгений Кафельников возложил вину за ситуацию на Путина: «Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды». Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась с Гамовой. Также высказались фигурист Максим Траньков, волейболист Дмитрий Мусэрский, хоккеист Александр Кожевников, Известная Интернет-блогер Лена Миро обесценила заслуги сборной РФ на ЧМ-2018.

«Я считаю, что Катя Гамова совершенно права. Может, за победу над арабами вообще Звезду героя России колченогим вручить? Сначала выиграйте хоть что-нибудь, а потом претендуйте на звания», - написала Миро.

Из-за Гамовой в социальных сетях стартовал флешмоб, в котором негласно юзеры выражают свою позицию в этом вопросе.

«Позор! Полностью согласен с мнением Гамовой, Алдонина. В советское время наши гос. руководители необоснованно присваивали звания героя Советского Союза с вручением звезды и ордена Ленина некоторым зарубежным руководителям . И наш президент повторяет эти ошибки», - написал москвич, комментируя спорную ситуацию.