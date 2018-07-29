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Нет пределов совершенству, это доказала Дарья Дубова, которая четыре года назад завоевала «золото» на юношеской Олимпиаде.

В Сеть был выложен видеоролик, который заставил многих пользователей воскликнуть: «это нарушает физические законы». Гимнастка из Воронежа показала безумное упражнение в тренажерном зале. Продемонстрировав, тем самым, запредельные возможности в координации движений.

На видео Дарья, стоя одной ногой на полусфере, а вторую подняв вверх, четко ловит мячи, которые посылает ей партнер по тренировке. По словам экспертов, такое упражнение говорит о невероятных потенциальных возможностях молодой гимнастки. При наличии опытного наставника, Дарья сможет уже в ближайшее время стать звездой гимнастики и принести России всемирную славу. Воронежцы восторженно прокомментировали ролик, пожелав землячке спортивных успехов.