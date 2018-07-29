Австралийка стала первой из женщин, выигравшей кругосветную гонку на яхтах

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По словам 53-летней Венди Так, она сама никогда не делила этот вид спорта на мужской и женский. Жительница Австралии просто хорошо старалась делать то, что умела.

Однако своей победой в гонке женщина всё-таки очень гордится. Кругосветное соревнование шло практически год. Старт был из порта Ливерпуля в Британии, и за всё время участники преодолели больше 60 тысяч километров.

Попытаться выиграть могли как профессионалы, так и те, кто практически не имел никакого опыта, однако присутствие на палубе профессионального яхтенного шкипера являлось обязательным условием. Обладательницей второго места стала 25-летняя британка Никки Хендерсон. По словам знаменитого яхтсмена Робина Нокса-Джонстона, это первый раз, когда в командах шкиперы – женщины, которые ещё и так побеждают мужчин. Он назвал это достижение невероятным и по-настоящему фантастическим.