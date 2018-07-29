Благодаря успеху Англии на ЧМ-2018 английские пары стали чаще заниматься сексом

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Исследователи провели вопрос, где выяснилось, что успех футбольной команды может повлиять на сексуальную жизнь пар. Однако? пример Великобритании показывает, что влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Результаты опроса показали, что в среднем английские пары были близки 13 раз в течение Чемпионата мира. 83% признались, что так на них повлиял успех Англии на ЧМ-2018. 57% опрошенных сказали, что оживление в интимной жизни происходит, когда они счастливы, а игра команды в этом году порадовала всех. Рекордсменами оказались пары, проживающие на северо-западе Англии – 25 раз. Следующим идет юго-восток (23 раза) и Восточный Мидленс (18). В других регионах Великобритании показатели несколько упали. Например, в Северной Ирландии пары занимались сексом 16 раз, а в Уэльсе – 12.

Однако теплая погода и футбол сделали счастливыми не всех жителей страны. Прямо противоположный эффект оказал успех англичан на шотландцев – они были недовольны таким исходом. В результате опросы показали, что в течение ЧМ-2018 эти пары занимались сексом 3 раза.