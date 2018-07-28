Путин: Создание условий для развития футбола в России продолжится

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После ЧМ-2018 страна увидела, как много можно добиться успеха в спорте благодаря взаимодействию властей и спортсменов. Новые стадионы превратятся в специальные площадки для «выращивания» новых звезд, способных прославить государство в дальнейшем.

Владимир Путин пообещал, что создание условий для развития футбола в России продолжится, и этому будут содействовать как власти, так и профильные организации. В скором времени будут запущены платформы в виде организованных на стадионах центров для повышения мастерства юных футболистов и спортсменов других направлений.

Также президент рассказал, что прошедший Чемпионат поднял дух российский граждан, которые стали более охотно интересоваться футболом, прививая любовь к данному виду спорта своим детям. Такие потенциальные кадры станут тренироваться у лучших наставников, а переданные навыки помогут России продвинуться на мировой арене еще дальше.

В этом году страна уже показала небывалые результаты, ведь впервые в истории не только перешагнула 1/8, но и смогла добраться до четвертьфинала, где уступила противникам с минимальным отрывом во время серии пенальти. Чемпионами стали французы, но россияне также гордятся своими отличными результатами, за что получили благодарность от самого президента.