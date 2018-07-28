Летние Олимпийские игры в Токио не будут задерживаться по срокам из-за строительства

Сегодня, 10:30

По словам организаторов мероприятия, несмотря на то, что Олимпийский центр по водным видам спорта будут готовить дольше, график сохранится.

В июне 2018 стало известно о том, что строительство центра продлится на два месяца дольше запланированного срока. Предполагалось, что придётся изменить расписание тестовых мероприятий. Однако официальный представитель Летних игр заверил, что всё пройдёт без задержки. Согласно указанным срокам, тесты по гребле в Токио должны пройти в августе 2019 года.

Водный путь Sea Forest завершат строить ещё в мае 2019 года, потому переносить ничего не понадобится. До февраля 2020 закончится создание и Олимпийского центра для водных видов спорта, где получится вовремя протестировать и остальные виды спорта.