Мать Дениса Тена поблагодарила казахстанский народ и президента за поддержку

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Женщина не могла сдержать слез, но все-таки собралась с силами и поговорила с журналистами.

19 июля 2018 года скончался, не приходя в себя после ножевого ранения в бедро, Денис Тен. Его похороны прошли 21 июля, и мать поблагодарила казахстанский народ за то, что они сделали для их семьи и за оказанную ими поддержку:

«От имени родных Дениса Тена благодарим весь народ Казахстана и международное сообщество за то, что разделили нашу скорбь и поддержали нашу семью в это тяжёлое время. Отдельно благодарим лично президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он всегда поддерживал и помогал Денису», – сказала Оксана Тен. Также она попросила журналистов не задавать слишком много вопросов, так как с потерей сына очень трудно справиться, и понять то, что светлую память Дениса нужно беречь.

Однако общественность высказалась с критикой к правоохранительным органам государства. Убийство произошло не ночью, а «средь бела дня» в таком большом городе, как Алма-Ата, и данный факт взбудоражил граждан Казахстана, поскольку на помощь фигуристу люди подоспели уже поздно, когда он потерял много крови. По подозрению в убийстве Дениса Тена задержаны 24-летние Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Последний уже привлекался к ответственности за кражу автомобильных зеркал и на момент убийства должен был находиться в тюрьме, но по странному стечению обстоятельств был выпущен под подписку о невыезде и сбежал в Алма-Ату, где снова взялся за свое и совершил очередное преступление, связанное с Денисом Теном.