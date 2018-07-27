Российские футболисты получат госнаграду от Путина

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Награждение проведут 28 июля в Екатерининском зале Кремля. Медаль получит и тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Согласно информации на сайте Кремля, российские футболисты, отстоявшие честь государства на Чемпионате мира, получат госнаграду от Владимира Путина. Также спортсменам вручат почетные грамоты. Не мудрено, ведь нынешнее мероприятие стало лучшим для российской сборной по результатам, которая впервые за всю историю смогла добраться до четвертьфинала.

Призерами ЧМ стали французы, которые обыграли не менее сильную команду Хорватии, именно с ней Россия потерпела фиаско. После того, как отечественные футболисты показали свои таланты на международной арене, их цена значительно выросла. Потенциал раскрыл Станислав Черчесов, который смог найти сильные стороны каждого футболиста и правильно преподнести их в командной игре.