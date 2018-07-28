Супруга Овечкина объяснила выбор рожать в США

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Анастасия Шубская сейчас пребывает на девятом месяце беременности. Совместно с мужем-хоккеистом они решили, что роды пройдут в Штатах.

После того, как поклонники пары Овечкин-Шубская услышали про выбор рожать в США, Анастасия получила множество вопросов по поводу такого решения. В итоге супруга Овечкина решила дать разъяснение в Instagram. Она объяснила, что её муж работает в Штатах, и на срок предполагаемых родов обязан пребывать там. Именно поэтому пара решила, что оптимальней всего будет рожать в США.

Шубская желает, чтобы непременно отец ребёнка находился в этот знаменательный день рядом с ней. Поскольку у подписчиков возникло множество вопросов насчёт гражданства малыша, супруга Овечкина пояснила, что в любом случае ребёнок будет русским.

Супруг Анастасии Шубской Александр Овечкин является капитаном и по совместительству нападающим «Вашингтон Кэпиталз». В недавнем рейтинге Forbes он лидировал в рейтинге российских звёзд шоу-бизнеса и спорта.