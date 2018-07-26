У чемпионки юношеских ОИ из Воронежа заметили татуировку на интересном месте

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Девушка показалась в полуобнажённом виде на отдыхе и сразу же привлекла внимание пользователей сети.

19-летняя Дарья Дубова из Воронежа в последнее время приобрела массу поклонников, которые внимательно следят за изменениями в её личной жизни. Её фотографии в Instagram собирают массу «лайков» и комментариев, особо наблюдательные фанаты даже иногда обнаруживают занимательные детали на личных снимках гимнастки. Так, на днях девушка показалась в полуобнажённом виде в купальнике во время отдыха и сразу же вызвала ажиотаж среди подписчиков, которые заметили у чемпионки юношеских ОИ татуировку на интересном месте. На фото видно, что внизу живота у Дубовой красуется рисунок в виде олимпийских колец. Спортсменка не стала комментировать происхождение тату, несмотря на большой интерес фанатов.

Ранее мы писали, что Тимати сделал 4-летней дочери татуировку на лице. Рэпер и продюсер шокировал общественность, разрешив девочке сделать рисунки, как у папы.