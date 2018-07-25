Писательница Лариса Ницой заклеймила позором Усика

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Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала боксера Александра Усика трусом и слабаком.

«Усик – трус. Одно дело – уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: «Слава Украине! Свободу украинцам – пленникам Кремля!» Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только смелый человек. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является». Так Ницой заклеймила позором прославленного спортсмена.

Также она сказала, что категорически против награждения Усика в Украине после победы.

Все люди из боксерской среды признают, что бой Усик-Гассиев – это был великий бой. Но бокс был односторонним, показал себя во всей красе только Усик.

Напомним, 21 июля в Москве в рамках Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил в финальном бою Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира. Кроме чемпионства по четырем основным боксерским версиям он также впервые в истории получил кубок Мохаммеда Али.

Гассиева, который до этого боя не имел ни одного поражения, Усик, в прошлом олимпийский чемпион, буквально деклассировал.

Хотя и раньше Александр обладал высочайшей боксерской техникой, очень повлияло на манеру Усика то, что он сменил свой тренерский штаб и начал работать с отцом еще одного великого боксера Василия Ломаченко – Анатолием Ломаченко. За несколько месяцев совместной работы плоды – налицо. В работе Усика просматриваются фирменные финты Василия Ломаченко – уход за переднюю руку противника с последующей атакой своей сильнейшей левой рукой. А быть похожим в бою на Василия Ломаченко – лучший комплимент, который можно сделать боксеру.

После того, что Александ Усик выиграл все возможное в своей весовой категории, все ожидают его перехода в супертяжи и уже подыскивают ближайшего соперника.