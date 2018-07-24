«Целуй попу»: Шарапова заставляет бойфренда целовать свои ягодицы

Сегодня, 11:39

Российская теннисистка Мария Шарапова после моментального вылета с Уимблдона, видимо, не сильно расстроилась, поскольку папарацци застали ее за необычным занятием с бойфрендом в Италии.

В сеть попали снимки, которые пользователи сразу окрестили как «Целуй попу». Такое название фото получили не случайно, ведь на изображении видно, что Мария Шарапова, отдыхая и загорая на лежаке, как будто бы заставляет бойфренда Алекса Гилкса целовать свои ягодицы. Дело в том, что во время поедания пиццы и распития вина на курорте жених спортсменки прикасается к ее попе так, как будто бы целует ее.

Напомним, Мария Шарапова состоит в отношениях с Алексом Гилксом, который до теннисистки встречался с Пиппой Миддлтон и приходится другом принца Гарри. Он является сооснователем аукционного дома Paddle8.

Спортсменка хотела вернуться на корт пораньше и принять участие в турнире, который будет проведен в Сан-Хосе 30 июля, но, видимо, ее так устраивает 22-место в рейтинге, что она решила немного «расслабить булочки» на итальянском берегу.