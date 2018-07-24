Регбист завершил ЧМ голышом на шее у друга

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После победы сборной Новой Зеландии Курт Бейкер в раздевалке команды сфотографировался абсолютно голым на своем партнере по команде, держа в руках кубок чемпионов.

Утром 23 июля в Сан-Франциско сборная Новой Зеландии обыграла сборную Англии со счетом 33:12, и уже второй раз стала чемпионом мира по регби-7, а также обладателем кубка мира. В раздевалке команды-победителей царила невероятная, праздничная атмосфера, игроки ликовали, отмечая свою победу, и гордо любуясь новым кубком.

Регбист Курт Бейкер также влился в сумасшедшую атмосферу, и завершил ЧМ голышом на шее у друга. В своем Instagram 29-летний игрок опубликовал новое триумфальное фото команды из раздевалки с хештегом «я помылся», на котором он обнаженный гордо восседает на шее другого игрока. «Победа-победа, цыпленок для обеда. Невероятный год с невероятной командой», — прокомментировал Бейкер. Подписчики регбиста поздравили команду с победой в ЧМ, и похвалили «сумасшедшего» мужчину за оригинальность.