На яхте с красоткой: Папарацци застали Роналдо в компании блондинки

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Проведя некоторое время в России на Чемпионате мира по футболу, бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо теперь отправился на отдых на Балеарские острова. Более того, спортсмена заметили в компании блондинки.

41-летний футболист из Бразилии Роналду Луис Назариу ди Лима в настоящее время отдыхает в Испании. Недавно мужчина вместе с очаровательной блондинкой покатался на роскошной яхте, где его с сфотографировали вездесущие папарацци. Сообщается, что новой возлюбленной спортсмена стала модель Селина Локс.

Поклонники были расстроены увидеть Роналдо не в самой лучшей форме. После футбольной карьеры мужчина заметно располнел. «Я проиграл борьбу с лишним весом», - однажды сказал Роналдо в одном из своих интервью.