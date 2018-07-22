Менеджер Гассиева пока не рассматривает боя-реванша против Усика

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Сейчас боксер восстанавливается после полученных в финале повреждений, и все мысли посвящены лишь отдыху - сообщил Александр Васильев.

Александр Васильев, менеджер российского боксера Мурата Гассиева сообщил, что в настоящее время он не рассматривает бой-реванш против украинца Александра Усика, несмотря на желание болельщиков. Его подопечный находится на реабилитации, и о будущем пока не задумывается. Гассиев только вернулся домой, где его ждет отдых с семьей и полное медицинское обследование. Какой период времени ему потребуется для восстановления физического здоровья и морального духа, не известно, мысли связаны только с отдыхом, а потому ни о каких реваншах и поединках речи не идет, а киевские власти задумались над присвоением Усику звания героя Украины.

В субботу в Москве состоялся финал WBSS. В матче в тяжелом весе по итогам 12 матчей рефери единогласно присудили победу 31-летнему украинцу Александру Усику, который стал абсолютным мировым чемпионом. Для Мурата Гассиева данное поражение стало первым.