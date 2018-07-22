Погибший фигурист Денис Тен ушёл в последний путь с овацией

Сегодня, 03:45

С ним прощались в Алма-Ате Он погиб, пытаясь задержать преступников в самом центре города.

Денис Тен был олимпийским призёром, попрощаться с ним пришли тысячи людей. В последний путь он ушёл с оглушительной овацией.

На гражданской панихиде было целое море цветов. Помимо обычных людей и поклонников спортсмена, попрощаться с ним пришли и знаменитости.

Среди них отметили боксёра Геннадия Головкина, специально прилетевшего из США. Был там и Серик Салиев, обладающий золотом Олимпиады, а также депутаты и множество чиновников.

Своё соболезнование тому, что Денис Тен погиб, высказал и Нурсултан Назарбаев, возглавляющий Казахстан. Такая же телеграмма его родственникам отправлена и главой МОК Томасом Бахом.

Со слов выступающих на панихиде, сегодня скорбит не только Казахстан, но и весь мир.

Гроб, в котором в последний путь отправился Денис Тен, был покрыт национальным флагом.

Тен был убит рядом со своим авто в центре города. Он застал злоумышленников, которые скручивали с него зеркала. Спортсмен пытался их задержать, и был убит. Подозреваемые задержаны, и не отрицают своей вины.

Что их ожидает при таком ажиотаже вокруг убитой ими гордости Казахстана, предугадать не трудно.