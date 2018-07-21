Сегодня, 15:11

Несмотря на то, что известный спортсмен был гражданином Казахстана, большинство его поклонников являются жителями Страны Восходящего солнца.

Японцы искренне оплакивают смерть фигуриста Дениса Тена, погибшего от ножа мелких автомобильных воришек. Тен долгое время радовал азиатские страны своим ярким шоу, в котором в немалой степени использовал традиционные японские мотивы. Неудивительно, что к посольству Казахстана в Токио было принесено множество прощальных букетов, а для слов соболезнования понадобилось более восьми книг.

В социальный сетях японцы продолжают выражать свое сочувствие по поводу гибели легендарного фигуриста, хотя сам Тен, еще при жизни, выражал свое неприятие подобной публичности. Потомок аристократического корейского рода Тен был космополитом, но любил две страны. Свой Казахстан и Японию, которая была для него второй родиной. Преступники задержаны, признались в содеянном, но от этого поклонникам фигуриста легче не стало.