Сегодня, 07:35

В подготовку уже вложено около 900 млн руб. Соревнования можно принять в 2020 году.

Владимиру Путину предложили провести в Ростове президентскую регату. С инициативой выступил Василий Голубев, возглавляющий регион.

Губернатор предложил местом её проведения сделать новый Гребной канал. Он появился рядом с «Ростов Ареной». Этот стадион возводился специально к ЧМ-2018.

Ещё год назад канал был полностью заросшим камышом. В его восстановление вложили около 900 млн рубллей. Теперь он готов к проведению соревнований самого высокого уровня и сможет принять президентскую регату в 2020 году.

Голубев высказал Путину и другие предложения. Рядом с Гребным каналом он считает целесообразным возвести спортивный комплекс. Там можно будет готовиться к летним олимпиадам.

В России нет комплексов для подготовки по некоторым видам спорта. Губернатор предлагает сделать его в Ростове, разместив на Левом берегу.

Помимо того, он считает целесообразным быстрее осуществить передачу стадионов командам. Если не потерять время, арены удастся максимально быстро адаптировать.