Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за $20 млн

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Футболист поблагодарил Белоруссию за хороший прием и, по всей видимости, решил обосноваться в столице.

Сообщается, что председатель правления брестского «Динамо», Диего Марадона, теперь будет жить в Минске. По последним данным он будет проживать в особняке с семью комнатами и стоимостью в $20 млн. В распоряжении Диего будет одиннадцать сотрудников. А рядом с особняком будет небольшой аэродром, с которого он будет летать на личном самолете в Брест на разного рода мероприятия, встречи и собрания клуба.

Ранее сообщалось, что Марадона на матче Аргентина-Нигерия вел себя странно и весьма гиперактивно. Он развернул плакат со своим изображением, кричал что-то невнятно, показывал неприличные жесты, но вскоре почему-то уснул. Футболисту пришлось вызвать медицинских работников и они сообщили, что данная ситуация возникла из-за приема Марадоной запрещенных веществ. Однако, нашелся человек, который распространил слухи в интернете о смерти знаменитого футболиста. Он был в шоке и одновременно в ярости, данная новость очень его разозлила и он потребовал за 10 тысяч долларов раскрыть ему личность человека, который солгал.