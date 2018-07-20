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Чемпион России по прыжкам в длину не прошел допинг-контроль: в организме обнаружили триметазидин.

В CAS приняли решение дисквалифицировать российского легкоатлета Копейкина сроком на 4 года. На сайте AUI (Всемирная ассоциация федераций по легкой атлетике) сообщили, что причиной отстранения стало нарушение правил, установленных антидопинговым комитетом.

Результаты достижений спортсмена с декабря 2016 по май 2017 годов подлежат аннуляции. Срок дисквалификации будет засчитан с 4 мая прошлого года. В случае несогласия с вынесенным решением Копейкин может обратиться в CAS с апелляцией.

В 2016 году спортсмен победил в чемпионате России и дважды выиграл чемпионат России по легкой атлетике в закрытом помещении в 2015 и 2016 годов. Из-за того, что соревнования прошли в феврале и июне 2016 года Копейкин сохранит свой титул.

AUI намерено рассмотреть дела еще 14 российских легкоатлетов, в том числе олимпийских призеров 2012 и 2014 года. Их тоже подозревают в применении запрещенных для спортсменов препаратов.