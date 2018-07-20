«Чудовищная трагедия»: Татьяна Навка выразила соболезнование семье Дениса Тена

Сегодня, 14:59

Олимпийская чемпионка назвала Тена «необыкновенно талантливым» фигуристом.

Общественность вот уже второй день не может прийти в себя после известий о смерти казахстанского спортсмена Дениса Тена. 25-летний призёр ОИ-2014 в Сочи погиб после получения тяжёлого ранения в схватке с ворами, пытавшимися похитить зеркала с его автомобиля в Астане.

Коллеги и друзья Тена выражают скорбь в связи со случившимся. Не смогла оставить без внимания данную ситуацию и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она заявила – то, что произошло с Денисом – это чудовищная трагедия. Самого Тена она называет «необыкновенно талантливым фигуристом и прекрасным мальчиком». Навка выразила соболезнование семье погибшего фигуриста. По её словам, сегодня скорбит весь мир фигурного катания.

Между тем, стало известно, что москвичи с самого утра несут цветы в память о Денисе Тене к посольству Казахстана. Жители столицы, как и тысячи россиян, скорбят о гибели известного фигуриста, которого хорошо знали в России.