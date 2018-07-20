Командный турнир по дзюдо при поддержке РМК прошел в Екатеринбурге

Сегодня, 16:20

Короткие, но динамичные состязания прошли в среду, 18 июля. Золото увезла с собой сборная Германии, серебро – Нидерланды, а бронзу поделили Россия и Украина.

Всего в турнире участвовали представители 21 страны. Состязания прошли в трех весовых категориях: для мужчин это были группы до 73 кг, до 90 кг и свыше 90 кг, а у женщин – до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг.

Организацию престижного чемпионата взяли на себя Русская медная компания, Европейская Федерация дзюдо, Министерство культуры и спорта Свердловской области, а также Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Свердловской области.

Теперь спортсменам предстоит выступить на чемпионате мира в Баку в конце сентября. Уже не за горами также Олимпиада-2020 в Токио.