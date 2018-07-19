Похороны казахстанского фигуриста Тена состоятся 21 июля

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Организацию погребальных работ государство взяло на себя, ведь родители все еще не могут прийти в себя после потери сына.

Похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх 2014 года, по предварительным данным, состоятся 21 июля. Организацией похорон занимается министерство культуры Казахстана. Согласно полученной информации, министр лично поедет к родителям Дениса для выражения соболезнований о потере талантливого, подающего надежды, молодого человека.

Ранее сообщалось, что Денис был ранен при попытке предотвратить кражу боковых зеркал со своей машины и был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли спасти жизнь 25-летнему фигуристу, и тот скончался, не приходя в себя. Он потерял около трех литров крови. Такие известные фигуристы, как Татьяна Навка и Алексей Ягудин назвали эту трагедию потерей для всего Казахстана, для большого спорта и лично для каждого из них, ведь такие талантливые и жизнелюбивые люди встречаются нечасто.