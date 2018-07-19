Юлия Липницкая прокомментировала гибель Дениса Тена

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Олимпийская чемпионка фигуристка Юлия Липницкая сказала, что она плачет над погибшим. Мир потерял очень светлого человека.

Он был очень масштабный и талантливый во всем, не такой, как все. Липницкая говорит, что Денис приглашал ее на свое шоу в Казахстан, и она собиралась в следующем году ехать.

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по факту убийства фигуриста Дениса Тена, бронзового призера Олимпиады в Сочи, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира. 25-летний спортсмен был убит в городе Алматы двумя преступниками, которые пытались снять зеркала с его машины. В завязавшейся драке в результате ножевого ранения знаменитый фигурист получил повреждение бедренных сосудов и потерял около трех литров крови.

Пострадавший был доставлен в реанимацию центральной городской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии, ему была сделана срочная операция, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь спортсмену не удалось.

Прокомментировала гибель Дениса и знаменитая Татьяна Тарасова, которая в свое время тренировала Тена. Она сказала, что убийцы «унесли жизнь гения». Наставница тяжело переживает смерть бывшего подопечного, исключительно талантливого и трудолюбивого спортсмена.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что он близко знал Дениса Тена, они тепло общались. На своей странице в соцсети Ягудин пожелал смерти убийцам.