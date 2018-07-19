Бывший тренер фигуриста Тена утверждает, что он был гениален

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Женщина шокирована произошедшим и, по ее словам, справедливость должна быть восстановлена. Убийцы Дениса должны быть найдены и наказаны.

Елена Буянова, бывший тренер Дениса Тена по фигурному катанию, скорбит об утрате такого талантливого фигуриста. Она утверждает, что он был гениален и подавал огромные надежды, но его жизнь несправедливо оборвалась. Он был убит из-за боковых зеркал своего автомобиля в возрасте 25 лет. Многие шокированы этим случаем, так как не понимают того, что из-за двух машинных зеркал можно убить человека. Поклонники надеются, что злоумышленники будут в скором времени найдены и наказаны по заслугам.

Также многие известные личности высказались об этой ужасной трагедии. В стороне не остались Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Татьяна Тарасова, известная фигуристка, а потом тренер, а также министр культуры Казахстана. Все они сходятся во мнении, что Денис был незаслуженно убит и еще мог послужить Родине, к чему и стремился. Ведь его экс-тренер утверждает, что ему предлагали выступать за Россию, но он поехал на Олимпийские игры от Казахстана.