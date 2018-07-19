Полиция Алматы уже изучает приметы нападавших на Дениса Тена

Сегодня, 16:52

Сегодня фигурист умер от ножевых ранений. Ситуацию прокомментировал Акылбек Умбеталиев, и. о. главы СУ ДВД Алматы.

Сегодня, 19 июля, в больнице Алматы скончался молодой и талантливый фигурист. В правоохранительных органах сообщили, что полиция уже располагает важной информацией и активно изучает приметы нападавших на Дениса Тена. Следственные мероприятия ведут квалифицированные опытные сотрудники.

Сегодня днем, 19 июля, Денис Тен заметил, что неизвестные снимают с его Lexus зеркала заднего вида, в результате стычки злоумышленники ранили фигуриста ножом в ногу. Спортсмен был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, его спасти не удалось. Предполагается, что причиной кончины стала потеря крови.