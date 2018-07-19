В сети показали видео с Денисом Теном, снятое незадолго до убийства

Сегодня, 17:20

На ролике показано, как ничего не подозревающий фигурист отдыхает в компании друзей.

Общественность до сих пор не может принять тот факт, что молодой талантливый фигурист Денис Тен умер. Друзья и знакомые вспоминают, что лишь недавно он был жив и абсолютно здоров, строил планы и говорил о будущем. На этом фоне соцсети шокировало видео с Денисом Теном, снятое незадолго до убийства. Его показали в одном из сообществ в Instagram в сети. На опубликованных кадрах из личного архива друзей Тена видно, что спортсмен ничего не подозревает и вполне спокойно себя ведёт в компании. В описании к ролику сказано, что он был снят в ресторане, на Курмангазы-Байсеитова, недалеко от места трагедии.

Как известно, Тен погиб после поножовщины на улице. Спортсмен застал неизвестных мужчин во время кражи зеркал с его автомобиля. Фигурист попытался задержать злоумышленников, один из которых ударил его ножом. В результате Денис потерял много крови и скончался в больнице. Поисками убийц занимается полиция.