Поклонники не верят в смерть Дениса Тена и пишут ему в соцсетях

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Фанаты фигуриста не хотят понимать, что его больше нет и продолжают комментировать его публикации.

19 июля в Алма-Ате скончался знаменитый и подающий надежды фигурист, бронзовый призер Олимпиады 2014 года, Денис Тен. По предварительным данным, на одной из улиц Алма-Аты Тен застал двух молодых людей, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. В результате претензии Дениса возникла потасовка и он получил ножевое ранение в бедро. Казахстанские врачи боролись за жизнь фигуриста, но он потерях слишком много крови, около трех литров. Ему было 25 лет. Министр культуры Казахстана сообщил, что это огромная потеря для всей страны.

Поклонники фигуриста в соцсетях, в том числе в Instagram, пишут множество комментариев под последним постом Дениса о том, как он побывал с друзьями в одном из местных кафе. Они говорят, что не верят в смерть и безутешно скорбят. «Покойся с миром. Не должны люди умирать молодыми, не должны уходить раньше родителей», «Не могу поверить. Покойся с миром чемпион», «Очень жалко. Сердце болит, это невозможно», «Жизнь несправедлива» - так пользователи выражают свои соболезнования родным и близким Тена и не понимают, почему все так произошло.