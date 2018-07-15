Эксперт: Pussy Riot попытались испортить впечатление от финала ЧМ

Вчера, 23:31

Политэксперты дали оценку провокационных действий скандальной группы во время финального матча ЧМ-2018.

Скандальное появление феминисток на футбольном поле в разгар финала - абсурд. Болельщики не знают кто эти люди, поэтому выходка имела целью привлечь к себе внимание прессы, сообщила политолог Наталья Елисеева. Она считает, что таким образом Pussy Riot надеялась испортить хорошее впечатление об организации ЧМ в западных СМИ.

По мнению политолога Алексея Живова, мероприятие не только было спланировано заранее, но имелись предварительные договоренности с некоторыми изданиями. Без таких провокаций о Pussy Riot забудут очень быстро и источник их дохода иссякнет.

Высказанные политологами мнения, поддержал аналитик Владимир Соловейчик. Он считает, устроенная на поле арт-провокация, попытка испортить праздник в присутствии мировой политической и экономической элиты, приехавшей на финал ЧМ.

В Сети Pussy Riot тоже раскритиковали. Россияне сошлись во мнении, что группа показала всему миру «полную невменяемость и убогость» несистемных российских оппозиционеров.

Единственными пострадавшими в этой ситуации стали сами Pussy Riot и их сторонники.