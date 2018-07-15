Егор Крид предсказал результаты финала Чемпионата мира по футболу

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Популярный российский рэпер и завидный холостяк Егор Крид неожиданно предсказал финальные результаты Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как выяснилось, артист предугадал и страну, которая займет третье место.

24-летний певец Егор Крид ещё задолго до финала ЧМ-2018 предсказал, кто победит в этом году. Сам артист все время болел за сборную России, но ещё в начале июля заявил, что пальму первенства одержит именно сборная Франции.

«В самом начале чемпионата я предположил, кто будет в 3-ке финалистов. На 1-е место я ставил Францию, Бразилию либо Бельгию. Болел, конечно, всей душой и сердцем за наших! Счастлив, что наша сборная показала уровень и так сплотила всех нас на этом ЧМ! Бельгия, к сожалению, на 3-м. Кто сегодня выиграет Кубок - я точно не знаю. Болею за Францию!», -написал Егор Крид в Instagram-аккаунте.