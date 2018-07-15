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Снимок звезд уже появился в Instagram. Голливудский актер и посол РФ по футболу за 10 минут собрали почти 23 тысяч лайков.

Виктория Лопырева приветствует Уилла Смита в России совместным фото в Instagram, который подписала комментарием: «Футбол объединяет! Добро пожаловать в Россию дорогой @willsmith. С удовольствием выступим с ним на том же этапе церемонии закрытия». По крайней мере, так выглядит перевод с английского языка, ведь модель, как истинный посол, выразилась на родном языке артиста.

Виктория Лопырева прекрасно справляется с ролью, отведенной ей в рамках Чемпионата мира по футболу. В этом году Россия принимает гостей и сейчас идет матч Хорватия-Франция, который решит, кто из команд победитель в этом виде спорта.