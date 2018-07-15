Путин подарил супруге Макрона букет из роз и пионов

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Первая леди Франции посетила Кремль со своим супругом. Лидер России пообщался с Брижит Макрон пару минут, после чего состоялась деловая беседа президентов.

Лидер Франции Эммануил Макрон недавно приехал в Москву со своей супругой Бриджит на финал Чемпионата мира по футболу, который состоится между национальными сборными Франции и Хорватии сегодня вечером на стадионе «Лужники». Днем супруги посетили Кремль. Владимир Путин тепло приветствовал гостей в своем представительском кабинете, подарил супруге Макрона букет из роз и пионов, и после короткой беседы в неформальной обстановке она оставила лидеров.

Во время диалога Путин поздравил Макрона с выходом страны в финал кубка FIFA, выразил надежду на интересную и напряженную борьбу двух команд в последнем матче Чемпионата. Его коллега со своей стороны похвалил российскую сборную за выход в восьмерку лучших, чего не случалось уже очень давно, отметив яркую и достойную игру команды, а также поблагодарил Владимира Путина за хорошую организацию и проведение турнира.